В небе над Польшей появились «безумные» облака
Редкую форму вымеобразных облаков заметили над Кашубией.
Редкую форму вымеобразных облаков заметили над Кашубией.
Над регионом Кашубия в Польше заметили странные облака, напоминающие нечто среднее между вихрями и щупальцами медуз.
Снимками редкого явления в соцсетях поделилась местная жительница Анна Нидецка.
«Полное безумие в небе», — пишут комментаторы.
На фото запечатлена редкая форма вымеобразных облаков, которые чаще напоминают шарики или ячейки. Такие облака обычно появляются в тропических широтах и связаны с тропическими циклонами, но иногда, во время грозы, образуются и в умеренном климате.
Анна Лысенко