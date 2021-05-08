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14:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Польшей появились «безумные» облака

Редкую форму вымеобразных облаков заметили над Кашубией.

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Над регионом Кашубия в Польше заметили странные облака, напоминающие нечто среднее между вихрями и щупальцами медуз.

Снимками редкого явления в соцсетях поделилась местная жительница Анна Нидецка.

«Полное безумие в небе», — пишут комментаторы.

На фото запечатлена редкая форма вымеобразных облаков, которые чаще напоминают шарики или ячейки. Такие облака обычно появляются в тропических широтах и связаны с тропическими циклонами, но иногда, во время грозы, образуются и в умеренном климате.

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Анна Лысенко

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