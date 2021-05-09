Народные приметы на 9 мая: Антипасха
В этот день наблюдают за погодой.
В этот день наблюдают за погодой.
9 мая в народном календаре — Глафиры Горошницы. В этот день принято сажать горох и ранний картофель. В 2021 году на этот день также приходится Антипасха, Фомино воскресенье. Это христианский праздник, который празднуют в следующую неделю после Пасхи.
Сегодня наблюдают за погодой. Если небо чистое, а день солнечный, то урожай овощей будет щедрым. Резкое похолодание со снегом — к хорошему сбору гречки и обилию травы, а также к теплой осени. Утренняя роса — к богатому урожаю проса. Обилие росы — к большому сбору огурцов.
Солнце садится в тучи — всю неделю будут идти дожди.