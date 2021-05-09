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09:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 мая: Антипасха

В этот день наблюдают за погодой.

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Источник: РИА "Новости"
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9 мая в народном календаре — Глафиры Горошницы. В этот день принято сажать горох и ранний картофель. В 2021 году на этот день также приходится Антипасха, Фомино воскресенье. Это христианский праздник, который празднуют в следующую неделю после Пасхи.

Сегодня наблюдают за погодой. Если небо чистое, а день солнечный, то урожай овощей будет щедрым. Резкое похолодание со снегом — к хорошему сбору гречки и обилию травы, а также к теплой осени. Утренняя роса — к богатому урожаю проса. Обилие росы — к большому сбору огурцов.

Солнце садится в тучи — всю неделю будут идти дожди.

Во время загрузки произошла ошибка.
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