Народные приметы на 10 мая: когда потеплеет
Подскажут туман и облака.
Подскажут туман и облака.
В народе 10 мая — день
Крестьяне наблюдали за небом. Если облака плывут быстро, следует ждать затяжной непогоды. Ясный восход солнца — к ветреному лету.
Утром трава сухая — к ночи пойдет дождь. Весь день идет дождь — к хорошему урожаю. Вечером туман — в ближайшие дни будет тепло и ясно.
Во время цветения садов стоят холода — такая же погода будет и в период жатвы ржи. Лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.