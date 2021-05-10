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10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 мая: когда потеплеет

Подскажут туман и облака.

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Источник: Агентство «Москва»

В народе 10 мая — день Семёна-ранопашца. Во многих районах в это время начиналась ранняя пахота.

Крестьяне наблюдали за небом. Если облака плывут быстро, следует ждать затяжной непогоды. Ясный восход солнца — к ветреному лету.

Утром трава сухая — к ночи пойдет дождь. Весь день идет дождь — к хорошему урожаю. Вечером туман — в ближайшие дни будет тепло и ясно.

Во время цветения садов стоят холода — такая же погода будет и в период жатвы ржи. Лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.

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