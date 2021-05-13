Телескоп «Хаббл» показал необычный тройной снимок Юпитера
Космического гиганта сняли в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.
Космического гиганта сняли в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.
Специалисты из обсерватории Gemini на Гавайях показали три новых снимка Юпитера, сделанных в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра. Их удалось получить с помощью телескопа «Хаббл» с широкоугольной камерой и специального прибора NIRI (Near-InfraRed Imager), который работал над инфракрасным снимком.
Как сообщается на сайте International Gemini Observatory, благодаря новым снимкам и их сравнению ученые смогли увидеть новые детали турбулентной атмосферы космического гиганта. Эти фото помогут специалистам выяснить, что является движущей силой создания массивных штормов на Юпитере.
Екатерина Гура