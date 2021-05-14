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16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Пензенской области выпал гигантский град (фото)

Он побил машины, крыши, деревья и урожай.

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13 мая по территории Пензенской области прошел сильный ливень с градом. В некоторых районах размер падающих с неба льдин достигал куриного яйца.

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В соцсетях появились многочисленные фото и видео природной стихии. Очевидцы сообщают, что град сильно побил фруктовые деревья, крыши домов и машины.

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Кстати, в этот день град также выпал в Липецкой и Смоленской областях, но там он был гораздо меньшего размера.

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