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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Гватемалы стали готовить пиццу на вулкане

А также зефир, сосиски и другую еду.

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В Гватемале извергается вулкан Пакая. Местные жители взяли пример с исландцев и стали готовить на лаве еду.

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Пример подал 34-летний бухгалтер Давид Гарсиа. Он устроил рядом с потоками лавы полевую кухню и испек классическую пиццу. В качестве противня Гарсия использовал особые металлические листы, способные выдержать температуру до тысячи градусов Цельсия. Свое творение Гарсиа назвал пицца «Пакая».

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Как оказалось, мужчина задал новый тренд. Теперь туристы, приезжающие посмотреть на лаву, везут с собой зефир, сосиски и замороженную пиццу, чтобы приготовить их на лаве и съесть, любуясь извержением.

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