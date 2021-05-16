Жители Гватемалы стали готовить пиццу на вулкане
А также зефир, сосиски и другую еду.
А также зефир, сосиски и другую еду.
В Гватемале извергается вулкан Пакая. Местные жители взяли пример с исландцев и стали готовить на лаве еду.
Пример подал 34-летний бухгалтер Давид Гарсиа. Он устроил рядом с потоками лавы полевую кухню и испек классическую пиццу. В качестве противня Гарсия использовал особые металлические листы, способные выдержать температуру до тысячи градусов Цельсия. Свое творение Гарсиа назвал пицца «Пакая».
Как оказалось, мужчина задал новый тренд. Теперь туристы, приезжающие посмотреть на лаву, везут с собой зефир, сосиски и замороженную пиццу, чтобы приготовить их на лаве и съесть, любуясь извержением.
Анна Лысенко