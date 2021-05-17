На Индию обрушился циклон «Тауктае» (видео)
Сообщается о погибших и пострадавших.
Сообщается о погибших и пострадавших.
17 мая на западное побережье Индии обрушился мощный циклон «Тауктае», сформировавшийся в Аравийском море накануне. Сообщается, что шторм имеет максимальный устойчивый ветер до 205 километров в час, что почти эквивалентно сильному атлантическому урагану четвертой категории (209 километров в час).
Циклон принес в штате Гуджарат проливные дожди, штормовой ветер и гигантские волны.
Национальные силы реагирования на стихийные бедствия заявили, что они развернули более 100 групп в шести прибрежных штатах Гуджарат, Махараштра, Гоа, Керала, Карнатака и Тамилнад для оказания помощи в эвакуации, оказании чрезвычайной помощи и спасательных мерах. Свою работу приостановил аэропорт Мумбаи.
Сообщается, что в результате стихийного бедствия уже погибли восемь человек. При этом, по данным метеорологов, циклон пока не теряет своей силы, пишет CNN.
Екатерина Гура