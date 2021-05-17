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19:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Индию обрушился циклон «Тауктае» (видео)

Сообщается о погибших и пострадавших.

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17 мая на западное побережье Индии обрушился мощный циклон «Тауктае», сформировавшийся в Аравийском море накануне. Сообщается, что шторм имеет максимальный устойчивый ветер до 205 километров в час, что почти эквивалентно сильному атлантическому урагану четвертой категории (209 километров в час).

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Циклон принес в штате Гуджарат проливные дожди, штормовой ветер и гигантские волны. Из-за чего по всему штату нарушено электро и водоснабжение, разрушены дома и заблокированы дороги упавшими деревьями и линиями электропередач. Местные власти объявили эвакуацию из прибрежных районов.

По предварительным оценкам, из различных деревень и поселков эвакуировано около 150 тысяч человек.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия заявили, что они развернули более 100 групп в шести прибрежных штатах Гуджарат, Махараштра, Гоа, Керала, Карнатака и Тамилнад для оказания помощи в эвакуации, оказании чрезвычайной помощи и спасательных мерах. Свою работу приостановил аэропорт Мумбаи.

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Сообщается, что в результате стихийного бедствия уже погибли восемь человек. При этом, по данным метеорологов, циклон пока не теряет своей силы, пишет CNN.

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