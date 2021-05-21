Hail in Pervomaisky, Orenburg oblast, Russia 05-20-2021https://t.co/2BNicx2HXy pic.twitter.com/hxDEAWGJHn— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) May 20, 2021
Российские города засыпало крупным градом (фото)
Погода продолжает преподносить сюрпризы.
Погода продолжает преподносить сюрпризы.
В середине мая сразу несколько областей России накрыли грозы с крупным градом. От стихии пострадали Оренбургская, Новгородская, Ярославская, Самарская, Липецкая, Тверская и другие области.
В соцсетях местные жители публиковали фото и видео стихии и ее последствий. Крупным градом, который в некоторых районах достигал размеров куриного яйца, были побиты машины, стекла и крыши зданий. Сильно пострадали фруктовые деревья и урожай.
Екатерина Гура