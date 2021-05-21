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14:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российские города засыпало крупным градом (фото)

Погода продолжает преподносить сюрпризы.

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В середине мая сразу несколько областей России накрыли грозы с крупным градом. От стихии пострадали Оренбургская, Новгородская, Ярославская, Самарская, Липецкая, Тверская и другие области.

В соцсетях местные жители публиковали фото и видео стихии и ее последствий. Крупным градом, который в некоторых районах достигал размеров куриного яйца, были побиты машины, стекла и крыши зданий. Сильно пострадали фруктовые деревья и урожай.

Оренбургская область
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Новгородская область
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Ярославская область
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Самарская область
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Липецкая область
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Ивановская область
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Тверская область

Екатерина Гура

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