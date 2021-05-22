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09:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 мая: Никола Вешний

Следим за небом и осадками, они расскажут о погоде летом.

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Источник: Агентство «Москва»
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22 мая церковь чтит память святого Николы Чудотворца. В народе день получил название Никола Вешний, то есть весенний (ведь есть еще Никола Зимний, его отмечают в декабре).

Крестьяне следили за погодой. Дождь считался хорошим знаком, сулящим много сена и хороший урожай. Ясное звездное небо предвещало хорошую погоду.

Если на другой день после Вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным. От Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то до середины сентября.

В народе верили, что до Николы Вешнего не следует купаться — можно простудиться и заболеть.

Каков день на Николу Вешнего, таков и на Николу Зимнего.

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