В Улан-Баторе температура за 2 дня упала на 27 градусов
В городе лежат сугробы.
В городе лежат сугробы.
Жители столицы Монголии делятся снимками неожиданной зимы в конце мая.
Еще два дня назад в
Синоптики обещают, что в ночь на 23 мая температура опустится до минус 4 градусов. Тепло вернется в регион постепенно, начиная со вторника.
Экстремальная погода в Монголии длится всю весну. В марте здесь наблюдали «апокалиптическую» песчаную бурю. Скорость ветра, несущего песок из пустыни Гоби, превышала 24 метра в секунду. Потоки песка были видны даже с борта МКС. Пыльная буря стала крупнейшей за десятилетие.
Анна Лысенко