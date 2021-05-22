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14:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Улан-Баторе температура за 2 дня упала на 27 градусов

В городе лежат сугробы.

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Жители столицы Монголии делятся снимками неожиданной зимы в конце мая.

Еще два дня назад в Улан-Баторе было почти плюс 26 градусов Цельсия, а 22 мая температура упала до минус одного градуса. В городе лежит снег.

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Синоптики обещают, что в ночь на 23 мая температура опустится до минус 4 градусов. Тепло вернется в регион постепенно, начиная со вторника.

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Экстремальная погода в Монголии длится всю весну. В марте здесь наблюдали «апокалиптическую» песчаную бурю. Скорость ветра, несущего песок из пустыни Гоби, превышала 24 метра в секунду. Потоки песка были видны даже с борта МКС. Пыльная буря стала крупнейшей за десятилетие.

Анна Лысенко

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