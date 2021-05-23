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09:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 мая: каким будет лето

Затяжной дождь обещает такую же погоду в летние месяцы.

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Источник: РИА "Новости"
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23 мая в народе — Симонов день. Раньше на Симона Зилота не производили никаких земляных работ, не пахали, не боронили, не сажали. Наши предки верили, что земля в этот день — именинница. Однако начинали заготавливать лечебные травы и коренья.

Крестьяне наблюдали за погодой. Если долго идет дождь — все лето будет ненастным. Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают — ближайшие дни будут солнечными и теплыми. Птицы до утра поют — к дождю.

С утра много пчел над цветами — день будет погожим и солнечным. Ветер налетел во время дождя — скоро погода улучшится.

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