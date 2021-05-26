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12:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Крыму расцвели поля маков (фото)

Местные жители начали «паломничество» к цветам.

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Жители Крыма массово делятся фотографиями цветущих маковых полей. Суперцветение наблюдают в окрестностях Севастополя, Балаклавы, Бахчисарая и других городов. В этом году маков особенно много, говорят местные жители.

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Период цветения маков в Крыму очень зависит от погодных условий, но обычно приходится на конец мая. Обычно это дикие заросли полевых цветов. Иногда маки цветут на отдыхающих полях.

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В Крыму уже давно появились «маковые» гиды, которые за небольшую плату возят туристов на маковые поля. Самыми часто посещаемыми местами стали окрестности Коктебеля, Судака, Херсонеса, Инкермана и Президентской дороги, мыс Казантип, окрестности мыса Тарханкут, Донузлав, село Танковое, а также трасса от Чонгара к Джанкою.

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Анна Лысенко

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