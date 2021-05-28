Тайные структуры Млечного Пути показали на удивительном фото
Астрономы называют полученное изображение шедевром.
Астрономы называют полученное изображение шедевром.
Астрономы обнародовали масштабный снимок перегретых газовых нитей и магнитных полей Млечного Пути.
Обычно эти «тайные» структуры нельзя увидеть одновременно. Чтобы создать такое эпическое полотно, специалистам понадобилось объединить огромный массив данных сразу двух телескопов — космической рентгеновской обсерватории «Чандра» и радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.
На снимке — область нашей галактики, где находится большинство звезд Млечного Пути. Оранжевый, зеленый, синий и фиолетовый цвета обозначают различные энергии рентгеновских лучей. Сиреневый и серый — это данные о радиолучах.
Подобные изображения помогают ученым выявлять результаты различных космических происшествий, таких как взрывы сверхновых и выбросы вещества вблизи черных дыр. Шлейфы горячего газа, попавшие на снимок, простираются примерно на 700 световых лет, говорят астрономы.
Изображение также показывает, что магнитные нити имеют тенденцию возникать на внешних границах больших шлейфов горячего газа. Это говорит о том, что газ в шлейфах создает магнитные поля, которые сталкиваются, образуя нити.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о космосе