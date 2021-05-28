В Алтайском крае буря заставила зернохранилище катиться по полю
Устрашающее зрелище.
Устрашающее зрелище.
Буря в Алтайском крае снесла зернохранилище и повредила сельскохозяйственную технику. Силосы, в которых хранят зерно и комбикорм, покатились по полю.
Стихия разгулялась в деревне Старая Тараба Кытмановского района. Ветер налетел внезапно и свирепствовал около трех минут, сообщают очевидцы. Они поделились роликами в соцсетях.
Из 40 сотрудников местного хозяйства никто не пострадал.
Анна Лысенко
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