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17:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Алтайском крае буря заставила зернохранилище катиться по полю

Устрашающее зрелище.

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Буря в Алтайском крае снесла зернохранилище и повредила сельскохозяйственную технику. Силосы, в которых хранят зерно и комбикорм, покатились по полю.

Стихия разгулялась в деревне Старая Тараба Кытмановского района. Ветер налетел внезапно и свирепствовал около трех минут, сообщают очевидцы. Они поделились роликами в соцсетях.

Из 40 сотрудников местного хозяйства никто не пострадал.

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