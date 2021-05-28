Над американским городом проплыл «космический корабль» из облаков
Довольно пугающее зрелище
Довольно пугающее зрелище
Американский штат Миссури, как и многие другие штаты в стране, сейчас переживает сезон штормов. Но прошедшая в конце мая гроза оставила жителей города Симмит Ли под большим впечатлением.
Вместо обычных грозовых туч там по небу прокатилось сразу несколько шельфовых облаков, похожих на гигантский космический корабль или волну цунами.
Эти редкие облака имеют полукруглую арочную структуру и располагаются в нижних слоях атмосферы. Выглядят они при этом довольно мрачно и величественно.
Екатерина Гура