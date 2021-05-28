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22:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над американским городом проплыл «космический корабль» из облаков

Довольно пугающее зрелище

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Американский штат Миссури, как и многие другие штаты в стране, сейчас переживает сезон штормов. Но прошедшая в конце мая гроза оставила жителей города Симмит Ли под большим впечатлением.

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Вместо обычных грозовых туч там по небу прокатилось сразу несколько шельфовых облаков, похожих на гигантский космический корабль или волну цунами.

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Эти редкие облака имеют полукруглую арочную структуру и располагаются в нижних слоях атмосферы. Выглядят они при этом довольно мрачно и величественно.

Екатерина Гура

Еще больше интересного о природе

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