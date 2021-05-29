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12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Нейросеть создала карту темной материи

Она проанализировала распределение галактик во Вселенной и обнаружила невидимую структуру.

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Источник: Hong et. al., Astrophysical Journal, 2021

Ученые из Южной Кореи и США использовали нейросети, чтобы создать карту распределения темной материи в космосе.

Предполагается, что темная материя составляет 80−85% Вселенной. Она создает своеобразный невидимый каркас структуры, которую принято называть космической паутиной. Вдоль нитей этой паутины концентрируется обычное вещество.

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Темная материя создает гравитационные силы, которые движут звездами и галактиками. Поэтому важно понимать, как именно она распределяется в космосе.

Детальная структура космической паутины неизвестна, но ученые показали, что можно создать ее карту, если позволить алгоритмам глубокого обучения на основе сверточной нейронной сети проанализировать распределение галактик во Вселенной.

В качестве примера астрофизики продемонстрировали распределение темной материи в Местной группе. Это гравитационно связанная группа галактик, включающая Млечный Путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника. Работа ученых опубликована в Astrophysical Journal.

Анна Лысенко

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