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09:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 мая: каким будет лето

Какая погода на Евдокию Свистунью — такая и в летние месяцы.

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Источник: Reuters
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30 мая церковь чтит память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. В народе день носит название Евдокии Свистуньи — считается, что в это время «ветры свистят».

С днем связан ряд примет. Какова Евдокия — таково и лето, говорили крестьяне. Народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если еще дует северный ветер — к лету холодному.

Холодно днем — летом будет частый град. Дождь идет — лето будет мокрым. Дятел стучит в ясный день — скоро пойдет ливень. Свиньи роют грязь носом — к затяжному дождю. Ворон каркает над крышей — ночью будет холодно.

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