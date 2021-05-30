Священную скалу в Австралии показали из космоса

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке опубликовал снимок Улуру в Австралии с борта МКС.
«Когда увидишь его из космоса, то не удивляешься, что это место почитают как священное. Впечатляет!», — написал Песке.
Улуру — это знаменитое скальное образование, сформированное геологическими процессами около 680 миллионов лет назад. Оно расположено в Центральной Австралии. Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, а высота — 348 метров.
Австралийские аборигены считают скалу священной, совершают здесь поклонения и проводят обряды. По мифам коренных австралийцев, когда-то здесь обитал хозяин горы — водяной питон, а на крутом склоне жил чёрный варан.
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