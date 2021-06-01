В Мексике на глазах у жителей деревни провалилось поле (видео)
На его месте образовался водоем.
На его месте образовался водоем.
В конце мая жители мексиканского штата Пуэбла стали свидетелями пугающего природного явления. Среди белого дня на глазах изумленных людей провалился под землю огромный участок посевного поля. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как земля буквально «взрывается», прежде чем просесть.
Сообщается, что на месте провала образовался огромный котлован диаметром 60 метров и глубиной более 20 метров, заполненный водой. Специалисты предупреждают, что воронка может увеличиться в размерах, а потому жители близлежащих домов на всякий случай были эвакуированы.
По данным природоохранных органов, поле просело
Изучением ситуации и поисками причины сейчас занимается государственная комиссия. Результаты будут обнародованы через 30 дней, пишет издание Proceso.
Екатерина Гура