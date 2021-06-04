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18:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жительница США сняла на видео «безостановочные молнии» во время грозы

Гипнотическое световое шоу.

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Грозы с ливнями и торнадо продолжают бушевать в США. В начале июня сильный шторм с ливнем, порывистым ветром и градом накрыли город Остин, штат Техас.

Местная жительница по имени Энджела Дениз Роджерс сняла на видео прошедшую грозу, которая оказалась уникальной благодаря завораживающему «световому шоу».

В течение как минимум 20 минут небо безостановочно светилось вспышками электрических разрядов. Роджерс отметила, что никогда в жизни не видела такой активной молнии.

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