Жительница США сняла на видео «безостановочные молнии» во время грозы
Гипнотическое световое шоу.
Гипнотическое световое шоу.
Грозы с ливнями и торнадо продолжают бушевать в США. В начале июня сильный шторм с ливнем, порывистым ветром и градом накрыли город Остин, штат Техас.
Местная жительница по имени Энджела Дениз Роджерс сняла на видео прошедшую грозу, которая оказалась уникальной благодаря завораживающему «световому шоу».
В течение как минимум 20 минут небо безостановочно светилось вспышками электрических разрядов. Роджерс отметила, что никогда в жизни не видела такой активной молнии.
Екатерина Гура