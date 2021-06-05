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10:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 июня: о погоде расскажут насекомые

Если муравьи, мошки и пчелы очень активны — погода будет хорошей.

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Источник: AP 2021

5 июня в народе носит название Леонтий Огуречник, Леонтий Конопляник.

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На Леонтия в средней полосе России сажали последние огурцы. Считалось, если появилось много оводов, урожай этих овощей будет хорошим.

Наблюдали и за другими насекомыми. Мошки столбом вьются — к ясной погоде. Муравьев множество вокруг муравейника — погода будет ясная. Пчелы вьются вокруг рябины — к хорошей погоде на следующий день.

Трава утром сильнее обычного пахнет — к дождю. Тусклый Млечный Путь — к промозглой погоде, и наоборот.

Роса после дождя быстро пропадает — к улучшению погоды.

Еще больше интересного о природе

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