Народные приметы на 5 июня: о погоде расскажут насекомые
Если муравьи, мошки и пчелы очень активны — погода будет хорошей.
Если муравьи, мошки и пчелы очень активны — погода будет хорошей.
5 июня в народе носит название Леонтий Огуречник, Леонтий Конопляник.
На Леонтия в средней полосе России сажали последние огурцы. Считалось, если появилось много оводов, урожай этих овощей будет хорошим.
Наблюдали и за другими насекомыми. Мошки столбом вьются — к ясной погоде. Муравьев множество вокруг муравейника — погода будет ясная. Пчелы вьются вокруг рябины — к хорошей погоде на следующий день.
Трава утром сильнее обычного пахнет — к дождю. Тусклый Млечный Путь — к промозглой погоде, и наоборот.
Роса после дождя быстро пропадает — к улучшению погоды.
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