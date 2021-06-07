Народные приметы на 7 июня: слушаем кузнечиков и лягушек
Много росы — к теплому лету.
Много росы — к теплому лету.
7 июня, православная церковь почитает священномученика Ферапонта и отмечает третье обретение главы Иоанна Предтечи. Благодаря последнему, в народе 7 июня получил название Иванов день.
Наши предки подметили, что если утром на траве много росы или день дождливый, то лето будет теплым и урожайным. Хорошую погоду также обещают белые облака на небе.
Квакают лягушки, а ужи выползают на берег реки — скоро будет дождь, да и все лето обещает быть мокрым. А если на рябине мало цветов, то осень будет холодной и затяжной.
Если кузнечики стрекочут весь день — ближайшие дни будут солнечными и жаркими, а вот если они внезапно замолкли — скоро будет дождь.
Екатерина Гура