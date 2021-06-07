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11:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 июня: слушаем кузнечиков и лягушек

Много росы — к теплому лету.

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Источник: unsplash.com

7 июня, православная церковь почитает священномученика Ферапонта и отмечает третье обретение главы Иоанна Предтечи. Благодаря последнему, в народе 7 июня получил название Иванов день.

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Наши предки подметили, что если утром на траве много росы или день дождливый, то лето будет теплым и урожайным. Хорошую погоду также обещают белые облака на небе.

Квакают лягушки, а ужи выползают на берег реки — скоро будет дождь, да и все лето обещает быть мокрым. А если на рябине мало цветов, то осень будет холодной и затяжной.

Если кузнечики стрекочут весь день — ближайшие дни будут солнечными и жаркими, а вот если они внезапно замолкли — скоро будет дождь.

Екатерина Гура

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