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12:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Балтийское море окрасилось в желтый цвет

Это явление временное и не представляет опасности

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В начале июня жители Калининградской области стали свидетелями необычного явления. Балтийское море возле берега внезапно окрасилось в желтый цвет. В соцсетях появились фото и видео, снятые на курорте в Зеленоградске.

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Хоть это явление выглядит довольно необычно, ему есть простое объяснение. Желтый цвет море приобрело благодаря обилию пыльцы, которую в мае-июне ветром сдувает в воду с хвойных деревьев.

Вода с пыльцой может представлять дискомфорт для людей с аллергией, но, в целом, это явление безопасно. Более того, по словам экологов, пыльца является ценным витаминно-белковым кормом для мальков, обитающих на поверхности моря и в заливе.

Увидеть желтое море можно лишь в течение нескольких дней в начале лета, а потому местные жители активно едут на берег, чтобы своими глазами увидеть необычное природное явление.

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Екатерина Гура

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