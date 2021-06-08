Балтийское море окрасилось в желтый цвет
Это явление временное и не представляет опасности
Это явление временное и не представляет опасности
В начале июня жители Калининградской области стали свидетелями необычного явления. Балтийское море возле берега внезапно окрасилось в желтый цвет. В соцсетях появились фото и видео, снятые на курорте в Зеленоградске.
Хоть это явление выглядит довольно необычно, ему есть простое объяснение. Желтый цвет море приобрело благодаря обилию пыльцы, которую в
Вода с пыльцой может представлять дискомфорт для людей с аллергией, но, в целом, это явление безопасно. Более того, по словам экологов, пыльца является ценным
Увидеть желтое море можно лишь в течение нескольких дней в начале лета, а потому местные жители активно едут на берег, чтобы своими глазами увидеть необычное природное явление.
Екатерина Гура