Впечатляющий торнадо пронесся по территории США (фото)
Природная стихия напугала местных жителей.
Природная стихия напугала местных жителей.
7 июня в округе Уэлд, штат Колорадо, образовался гигантский торнадо. Он пронесся во второй половине дня по территории округа и направился в сторону Денвера.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что торнадо повредил опоры электропередач, а также нанес ущерб нескольким зданиям, постройкам и сельхозугодьям. О пострадавших ничего не сообщается. В соцсетях появились многочисленные фото и видео пугающего вихря.
Екатерина Гура