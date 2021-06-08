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18:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Впечатляющий торнадо пронесся по территории США (фото)

Природная стихия напугала местных жителей.

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7 июня в округе Уэлд, штат Колорадо, образовался гигантский торнадо. Он пронесся во второй половине дня по территории округа и направился в сторону Денвера.

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Национальная метеорологическая служба сообщила, что торнадо повредил опоры электропередач, а также нанес ущерб нескольким зданиям, постройкам и сельхозугодьям. О пострадавших ничего не сообщается. В соцсетях появились многочисленные фото и видео пугающего вихря.

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Екатерина Гура

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