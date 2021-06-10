В Австралию пришли зимние холода и метели
В Сиднее зарегистрировали самый холодный день с 1984 года.
В Сиднее зарегистрировали самый холодный день с 1984 года.
Пока жители Северного полушария наслаждаются летней погодой, в Австралии, наоборот, встречают зимние холода. И в этом году они наступили раньше обычного.
Уже в мае в некоторых штатах выпал снег, а горнолыжные курорты с радостью открылись для туристов. Но вот жители более низменных районов никак не ожидали снегопадов и холодов уже в начале июня.
В Национальном метеорологическом бюро отметили, что необычайно холодная погода обрушилась на
Екатерина Гура