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17:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралию пришли зимние холода и метели

В Сиднее зарегистрировали самый холодный день с 1984 года.

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Пока жители Северного полушария наслаждаются летней погодой, в Австралии, наоборот, встречают зимние холода. И в этом году они наступили раньше обычного.

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Уже в мае в некоторых штатах выпал снег, а горнолыжные курорты с радостью открылись для туристов. Но вот жители более низменных районов никак не ожидали снегопадов и холодов уже в начале июня.

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В Национальном метеорологическом бюро отметили, что необычайно холодная погода обрушилась на юго-восток страны — метели и проливные дожди пронеслись по Виктории, Новому Южному Уэльсу и Тасмании. При этом в Сиднее (Новый Южный Уэльс) был зарегистрирован метеорологический рекорд — самый холодный день в регионе за последние 37 лет. Несмотря на то, что температура опустилась только до +10,3 градусов по Цельсию, для местных жителей это уже очень суровая погода, пишет LADBible.

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Екатерина Гура

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