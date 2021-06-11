На Канаду обрушился неожиданный летний снег (фото)
За несколько дней до этого в регионе стояла жаркая погода
За несколько дней до этого в регионе стояла жаркая погода
Жители самой восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор перенеслись в зиму. Неожиданно в середине июня там пошел снег, а температура опустилась до 5 градусов тепла.
Такая неожиданная погода многих застала врасплох, ведь всего несколько дней назад в регионе стояла
В соцсетях появились фото и видео летнего снега, который, как сообщается, изначально был просто дождем. Министерство окружающей среды Канады выпустило рекомендации по заморозкам для восточного региона и попросило водителей быть предельно внимательными на дорогах.
Екатерина Гура