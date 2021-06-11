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16:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Канаду обрушился неожиданный летний снег (фото)

За несколько дней до этого в регионе стояла жаркая погода

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Жители самой восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор перенеслись в зиму. Неожиданно в середине июня там пошел снег, а температура опустилась до 5 градусов тепла.

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Такая неожиданная погода многих застала врасплох, ведь всего несколько дней назад в регионе стояла по-настоящему летняя жара под 30 градусов.

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В соцсетях появились фото и видео летнего снега, который, как сообщается, изначально был просто дождем. Министерство окружающей среды Канады выпустило рекомендации по заморозкам для восточного региона и попросило водителей быть предельно внимательными на дорогах.

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Екатерина Гура

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