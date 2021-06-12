Народные приметы на 12 июня: Змеиный праздник
12 июня в народе — Змеевик, также Змеиный праздник. В первый летний месяц крестьяне старались меньше ходить в лес, так как змеи в это время очень активны.
12 июня в народе — Змеевик, также Змеиный праздник. В первый летний месяц крестьяне старались меньше ходить в лес, так как змеи в это время очень активны.
По народному поверью, в Змеиный праздник змеи «ходят по лесам станицами на змеиные свадьбы». Беспокоить или убивать змей категорически запрещалось. В народе верили, что эти животные обязательно отомстят.
Наши предки наблюдали за пауками. Если они активно плетут паутину — вскоре изменится погода. Утром нет росы — вечером пойдет дождь. На рассвете и закате солнце чистое — в ближайшие дни будет хорошая погода.
Ветер дует с юга — осень будет теплая, с запада — дождливая, с севера — холодная и ранняя. Обильно цветет шиповник — зима будет суровой.
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