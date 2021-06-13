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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 июня: какой будет зима

Делаем прогнозы на зимние месяцы и будущий урожай.

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Источник: Агентство «Москва»

13 июня церковь чтит память апостола от семидесяти Ерма (Ермия). В народе день получил название Еремей-бобовник, Еремей-распрягальник. Крестьяне сажали бобы и заканчивали сев — «распрягали» лошадей.

Дождь в этот день считается плохой приметой — зима будет суровой. А хорошая погода обещает большой урожай. Утром туман стоит — к грибному лету. Ночь теплая — будет много овощей.

Обильная роса вечером сулит жару на следующий день. Если на цветах много пчёл, погода будет хорошей. Кукушка кукует к дождю.

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