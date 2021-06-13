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12:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, что у планет-бродяг могут быть обитаемые луны

В их недрах может таиться жизнь.

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Источник: Tommaso Grassi/LMU

Спутники, вращающиеся вокруг планет-бродяг, могут быть пригодны для жизни, считают ученые из Университета Консепсьона в Чили.

Планетой-бродягой или планетой-сиротой называют шарообразный объект с планетарной массой, который не привязан гравитационно ни к какой звезде. Если такая планета находится в галактике, то обращается вокруг ее ядра. Если это межгалактическая планета, она не обращается вокруг чего-либо.

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Сами планеты-бродяги вряд ли будут пригодны для жизни, но их спутники — другое дело, утверждают ученые в статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology.

Существование лун у таких планет пока не доказано окончательно, но чилийские ученые провели математическое моделирование, которое показало, что такие спутники более чем вероятны. К тому же, некоторые из них могут иметь атмосферу и даже жидкую воду благодаря комбинации космического излучения и гравитационного взаимодействия с планетой.

Именно космическое излучение запустит на таких лунах химические реакции преобразования водорода и углекислого газа в воду. Это даст в 10 тысяч раз меньше воды, чем на Земле, но и такого объема будет достаточно для жизни.

Большинство форм жизни на Земле использует кислород. Но в некоторых местах нашей планеты существуют микроорганизмы, которые обходятся без него — им достаточно энергии химических реакций. Скорее всего, именно такие формы жизни могут существовать на лунах, вращающихся вокруг планет-бродяг.

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