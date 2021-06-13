Ученые узнали, что у планет-бродяг могут быть обитаемые луны
В их недрах может таиться жизнь.
В их недрах может таиться жизнь.
Спутники, вращающиеся вокруг
Сами
Существование лун у таких планет пока не доказано окончательно, но чилийские ученые провели математическое моделирование, которое показало, что такие спутники более чем вероятны. К тому же, некоторые из них могут иметь атмосферу и даже жидкую воду благодаря комбинации космического излучения и гравитационного взаимодействия с планетой.
Именно космическое излучение запустит на таких лунах химические реакции преобразования водорода и углекислого газа в воду. Это даст в 10 тысяч раз меньше воды, чем на Земле, но и такого объема будет достаточно для жизни.
Большинство форм жизни на Земле использует кислород. Но в некоторых местах нашей планеты существуют микроорганизмы, которые обходятся без него — им достаточно энергии химических реакций. Скорее всего, именно такие формы жизни могут существовать на лунах, вращающихся вокруг
Анна Лысенко
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