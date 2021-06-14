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13:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Изоляция привела к падению уровня озона в атмосфере

Оно было очень резким.

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Источник: AP 2021

Изоляция во время пандемии привела к резкому сокращению загрязнения атмосферы озоном, говорится в новом исследовании, опубликованном в Science Advances.

Например, в мае и июне 2020 года загрязнение озоном снизилось на 2%, показали данные спутников NASA. На первый взгляд, это немного, но без локдауна такого показателя удалось бы достичь не менее, чем за 15 лет при самых агрессивных сценариях сокращения выбросов.

Озон может быть как полезным, так и опасным. В стратосфере этот газ является продуктом воздействия солнечного излучения на кислород и защищает Землю от опасных космических лучей. Но в тропосфере на высоте до 10 км озон — это загрязнитель, который угрожает здоровью людей и животных, а также повреждает растения.

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Объемы озона в тропосфере растут из-за вредных выбросов. Он образуется при взаимодействии углеводородов с кислородом в воздухе. В больших количествах озон даже более ядовит, чем угарный газ. При воздействии на организм он действует как токсин и канцероген. В 2020 году международная группа ученых установила, что озоновое загрязнение воздуха уносит примерно 13 тыс. жизней каждый год.

Анна Лысенко

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