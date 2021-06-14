Изоляция привела к падению уровня озона в атмосфере
Оно было очень резким.
Оно было очень резким.
Изоляция во время пандемии привела к резкому сокращению загрязнения атмосферы озоном, говорится в новом исследовании, опубликованном в Science Advances.
Например, в мае и июне 2020 года загрязнение озоном снизилось на 2%, показали данные спутников NASA. На первый взгляд, это немного, но без локдауна такого показателя удалось бы достичь не менее, чем за 15 лет при самых агрессивных сценариях сокращения выбросов.
Озон может быть как полезным, так и опасным. В стратосфере этот газ является продуктом воздействия солнечного излучения на кислород и защищает Землю от опасных космических лучей. Но в тропосфере на высоте до 10 км озон — это загрязнитель, который угрожает здоровью людей и животных, а также повреждает растения.
Объемы озона в тропосфере растут
Анна Лысенко
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