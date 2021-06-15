Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
37Художники нарисовали плакаты для городов России
8Солнечное затмение 10 июня
18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

По Тюменской области прошлись несколько песчаных смерчей

Их появление спровоцировала аномальная жара

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Жители Тюменской области стали свидетелями необычного для этих мест природного явления — песчаного смерча.

Пылевые вихри в течение нескольких дней видели в Тюменском, Тобольском и Заводоуковском районах. Очевидцы снимали это явление на фото и видео и публиковали в соцсетях. На снятых кадрах можно увидеть столбы пыли, которые поднимаются в воздух на несколько десятков метров и закручиваются в огромную воронку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чаще всего такие пылевые вихри возникают в пустынях, но могут появиться и в других ландшафтах в жаркую безоблачную погоду и при сильном нагревании поверхности. Именно такая погода и стоит сейчас в Тюменской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такие пыльные смерчи не представляют опасности и длятся всего пару минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Канделаки прокомментировала скандал Губерниева и Бузовой
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Картинки 623
Жильё взрослым детям 520
Заводить детей или нет. 422
Как помочь дочери? 377
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
8 красивых садиков на балконе
6 грубых ошибок в установке стиральной машины
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»