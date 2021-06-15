По Тюменской области прошлись несколько песчаных смерчей
Их появление спровоцировала аномальная жара
Их появление спровоцировала аномальная жара
Жители Тюменской области стали свидетелями необычного для этих мест природного явления — песчаного смерча.
Пылевые вихри в течение нескольких дней видели в Тюменском, Тобольском и Заводоуковском районах. Очевидцы снимали это явление на фото и видео и публиковали в соцсетях. На снятых кадрах можно увидеть столбы пыли, которые поднимаются в воздух на несколько десятков метров и закручиваются в огромную воронку.
Чаще всего такие пылевые вихри возникают в пустынях, но могут появиться и в других ландшафтах в жаркую безоблачную погоду и при сильном нагревании поверхности. Именно такая погода и стоит сейчас в Тюменской области.
Такие пыльные смерчи не представляют опасности и длятся всего пару минут.
Екатерина Гура