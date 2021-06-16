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12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный шторм обрушился на север Испании

Стихия нанесла серьезный ущерб знаменитым виноградникам

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В середине июня на север Испании обрушился мощный шторм, принесший с собой сильный ветер, град и грозы. Больше всего досталось региону Ла-Риоха, известного своими виноградниками. Там из берегов вышли реки и затопили несколько населенных пунктов и виноградники. Вдобавок ко всему, урожай повредил сильный град.

В городе Вальядолид молния во время грозы попала в одно из зданий в деревушке Паласиос де Кампос, что вызвало большой пожар.

Подсчитывать убытки местные власти пока не намерены. Дело в том, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится такая же погода с сильными штормами, сообщает телеканал Telecinco.

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Екатерина Гура

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