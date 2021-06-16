RIOJA ALAVESA | Nueva tormenta de lluvía y granizo en la Rioja Alavesa https://t.co/hlHNQ4lxdV— EITB Noticias (@eitbNoticias) June 15, 2021
Мощный шторм обрушился на север Испании
Стихия нанесла серьезный ущерб знаменитым виноградникам
Стихия нанесла серьезный ущерб знаменитым виноградникам
В середине июня на север Испании обрушился мощный шторм, принесший с собой сильный ветер, град и грозы. Больше всего досталось региону
В городе Вальядолид молния во время грозы попала в одно из зданий в деревушке Паласиос де Кампос, что вызвало большой пожар.
Подсчитывать убытки местные власти пока не намерены. Дело в том, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится такая же погода с сильными штормами, сообщает телеканал Telecinco.
Екатерина Гура