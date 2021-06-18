Дороги Забайкалья превратились в реки (видео)
Паводок изолировал многие населенные пункты.
Паводок изолировал многие населенные пункты.
В восьми районах Забайкальского края с 18 июня введен режим чрезвычайной ситуации
Глава региона Александр Осипов поручил привлечь все силы для противопаводковых мероприятий, обследовать состояние мостов и дорог, а также организовать доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в пострадавшие населенные пункты. В случае необходимости местных жителей готовы эвакуировать.
Как сообщалось, режим ЧС введен и в Крыму. В Ялте вышла из берегов река Водопадная. В Керчи вода местами поднялась более чем на метр от земли, затоплены улицы, автомобили, подъезды.
Анна Лысенко