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10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дороги Забайкалья превратились в реки (видео)

Паводок изолировал многие населенные пункты.

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В восьми районах Забайкальского края с 18 июня введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

Из-за ливней в окрестностях Читы, Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах затоплены улицы, межпоселковые дороги, подтоплены дома, пострадали или разрушены как минимум 7 мостов, из подвалов откачивают воду, сообщает официальный портал Забайкальского края.

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Глава региона Александр Осипов поручил привлечь все силы для противопаводковых мероприятий, обследовать состояние мостов и дорог, а также организовать доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в пострадавшие населенные пункты. В случае необходимости местных жителей готовы эвакуировать.

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Как сообщалось, режим ЧС введен и в Крыму. В Ялте вышла из берегов река Водопадная. В Керчи вода местами поднялась более чем на метр от земли, затоплены улицы, автомобили, подъезды.

Анна Лысенко

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