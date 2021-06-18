Рядом с Миссисипи появились облака в форме блинов (фото)
Редкое зрелище.
Редкое зрелище.
Охотник за штормами и метеоролог Дэниел Шоу сфотографировал редкое «наслоение» облаков, напоминающее по форме стопку блинов.
Красивое природное явление удалось запечатлеть вечером 17 июня рядом с городом
«Я никогда ничего подобного не видел», — отметил опытный специалист.
Ранее не менее эффектное зрелище наблюдали жители прибрежного городка Литтлстоун в Великобритании. Здесь появилось редкое облако-цунами.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о природе