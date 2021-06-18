Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 июля изменится порядок начисления налогов За кем усилят контроль, а кто получит льготы
Фоторепортажи
8Солнечное затмение 10 июня
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
14:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рядом с Миссисипи появились облака в форме блинов (фото)

Редкое зрелище.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Охотник за штормами и метеоролог Дэниел Шоу сфотографировал редкое «наслоение» облаков, напоминающее по форме стопку блинов.

Красивое природное явление удалось запечатлеть вечером 17 июня рядом с городом Фонтейн-Сити на берегу реки Миссисипи в США.

«Я никогда ничего подобного не видел», — отметил опытный специалист.

Ранее не менее эффектное зрелище наблюдали жители прибрежного городка Литтлстоун в Великобритании. Здесь появилось редкое облако-цунами.

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Hi-Tech
Рекордная распродажа Honor. Ноутбуки и другие гаджеты со скидками до 60 тысяч Как сэкономить и получить подарки
Авто
Создатели «Дастера» и «Логана» показали новый логотип Марка Dacia изменила эмблему и представила новый фирменный стиль
Новости партнеров
Не стой в стороне - пройди опрос, сделай жизнь в России лучше
Этот опрос должен пройти каждый житель РФ: твое мнение решит все
Опрос для тех, кому не все равно: помоги России развиваться к лучшему
Этот опрос решит, какой будет Россия. Скорее прими в нем участие
Дети
Звезда «Кухни» Марк Богатырев поделился трогательным фото сына Мальчику исполнилось четыре месяца
Леди
Ольга Бузова похвасталась стройной фигурой в бикини Певица отдыхает в Италии
Новости партнеров
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Прививка от коронавируса: 6 неудобных вопросов, волнующих каждого
Звезда 90-х, певица Овсиенко пропала
Минздрав рассказал, когда ожидать третьей волны коронавируса в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»