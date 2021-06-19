В Новоалтайске выпал град размером со сливу (фото)
Непогода в регионе задержится.
Непогода в регионе задержится.
Жители Новоалтайска в Алтайском крае делятся фотографиями гигантского града, который обрушился на город. Отдельные градины достигали размеров сливы.
Град длился недолго, сообщает «Алтайская правда», но за 20−30 минут сумел нанести существенный урон приусадебным участкам: поломал рассаду, изрешетил листья капусты, побил молодые яблоки и крыжовник.
19 и 20 июня в регионе снова ожидаются дожди с грозами и градом. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду с порывами до 25−28 метров в секунду, сообщили синоптики.
Ранее пользователи соцсетей показали последствия наводнения в Крыму и в Забайкальском крае.
Анна Лысенко