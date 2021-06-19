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15:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Новоалтайске выпал град размером со сливу (фото)

Непогода в регионе задержится.

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Жители Новоалтайска в Алтайском крае делятся фотографиями гигантского града, который обрушился на город. Отдельные градины достигали размеров сливы.

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Град длился недолго, сообщает «Алтайская правда», но за 20−30 минут сумел нанести существенный урон приусадебным участкам: поломал рассаду, изрешетил листья капусты, побил молодые яблоки и крыжовник.

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19 и 20 июня в регионе снова ожидаются дожди с грозами и градом. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду с порывами до 25−28 метров в секунду, сообщили синоптики.

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Ранее пользователи соцсетей показали последствия наводнения в Крыму и в Забайкальском крае.

Анна Лысенко

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