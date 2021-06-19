Дорожники из России приготовили яичницу на новом асфальте (видео)
Понадобилось около 10 минут.
Понадобилось около 10 минут.
В Ленинградскую область пришла жара до плюс 32 градусов. Местные сотрудники дорожной службы решили наглядно продемонстрировать силу высоких температур и приготовили на асфальте яичницу.
Глазунью жарили на небольшой сковородке, которую поставили прямо на свежий асфальт. «Кулинарный» ролик появился в аккаунте «Дороги ЛО» дорожной службы Ленавтодор в соцсетях.
«Погода такая, что яичница шкварчит на новом асфальте», — написали авторы видео. «Температура покрытия при укладке — 180 градусов, у укладчика можно загореть», — объяснили дорожники. «Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне», — добавили они.
Ролик был снят на участке Осиновая Роща — Магистральная.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о погоде