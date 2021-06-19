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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дорожники из России приготовили яичницу на новом асфальте (видео)

Понадобилось около 10 минут.

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В Ленинградскую область пришла жара до плюс 32 градусов. Местные сотрудники дорожной службы решили наглядно продемонстрировать силу высоких температур и приготовили на асфальте яичницу.

Глазунью жарили на небольшой сковородке, которую поставили прямо на свежий асфальт. «Кулинарный» ролик появился в аккаунте «Дороги ЛО» дорожной службы Ленавтодор в соцсетях.

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«Погода такая, что яичница шкварчит на новом асфальте», — написали авторы видео. «Температура покрытия при укладке — 180 градусов, у укладчика можно загореть», — объяснили дорожники. «Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне», — добавили они.

Ролик был снят на участке Осиновая Роща — Магистральная.

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