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10:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Аномальная жара в европейской части России породила волну мемов в Сети

Шутят о кондиционерах, Татуине и безалкогольном мороженом.

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Аномальная жара, которая пришла в европейскую часть России, стала поводом для нескончаемых шуток в соцсетях. Жители страны придумывают новые мемы и шутят, что для серьезных отношений у них осталось только одно требование к кандидату: наличие кондиционера.

По данным метеорологов, температурный фон в регионе превышает климатическую норму на 8−9 градусов. Июнь стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений, абсолютная температура достигла 34,8 градусов Цельсия.

Ранее метеоролог Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары. Все дело в так называемом блокирующем антициклоне, который преграждает западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться долго. Например, в 2010 году блокирующий антициклон задержал 30-градусную жару на 2 месяца. Но метеорологи успокаивают: в конце недели температура понизится до плюс 25−28 градусов.

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