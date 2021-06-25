Аномальная жара в европейской части России породила волну мемов в Сети

Аномальная жара, которая пришла в европейскую часть России, стала поводом для нескончаемых шуток в соцсетях. Жители страны придумывают новые мемы и шутят, что для серьезных отношений у них осталось только одно требование к кандидату: наличие кондиционера.
По данным метеорологов, температурный фон в регионе превышает климатическую норму на 8−9 градусов. Июнь стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений, абсолютная температура достигла 34,8 градусов Цельсия.
Ранее метеоролог Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары. Все дело в так называемом блокирующем антициклоне, который преграждает западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться долго. Например, в 2010 году блокирующий антициклон задержал 30-градусную жару на 2 месяца. Но метеорологи успокаивают: в конце недели температура понизится до плюс 25−28 градусов.