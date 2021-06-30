Небывалый град оставил на улицах французского города метровые сугробы
Неожиданный летний пейзаж.
Неожиданный летний пейзаж.
Сильный шторм, буквально затопивший Германию, прошелся и по другим европейским странам. Вместе с ливнями и сильным ветром шторм принес небывалый град. Особенно впечатляющим он был в городке
Там всего за несколько часов выпало такое количество града, что улицы стали напоминать Сибирь зимой.
Чтобы расчистить метровые «сугробы», местным жителям пришлось доставать лопаты и выгонять на улицы специальную дорожную технику.
Екатерина Гура