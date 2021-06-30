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14:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Небывалый град оставил на улицах французского города метровые сугробы

Неожиданный летний пейзаж.

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Сильный шторм, буквально затопивший Германию, прошелся и по другим европейским странам. Вместе с ливнями и сильным ветром шторм принес небывалый град. Особенно впечатляющим он был в городке Пломбьер-ле-Бен на востоке Франции.

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Там всего за несколько часов выпало такое количество града, что улицы стали напоминать Сибирь зимой.

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Чтобы расчистить метровые «сугробы», местным жителям пришлось доставать лопаты и выгонять на улицы специальную дорожную технику.

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