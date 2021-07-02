Молния попала в удочку рыбака в США
Пострадали снасти и лодка.
Пострадали снасти и лодка.
Два рыбака из Флориды в США чудом выжили во время грозы, когда молния попала в их удочку.
Сэм Будурис и Марлон Муньос ловили рыбу на реке Калусахатчи, недалеко от городка
Ливень начался так стремительно, что мужчины даже не успели свернуть удочки. Одна из них все еще была закреплена в держателе. В нее и попала молния.
«Шум был ужасный. На секунду мы оба потеряли дар речи», — рассказал Будурис каналу
Рыбаки чудом остались целы. А вот лодка немного пострадала. Американцам пришлось немного повозиться с мотором, прежде чем она завелась. В конце концов они добрались до берега и оказались в безопасности.
«Вчера вечером получил ценный урок», — написал один из рыбаков в соцсетях.
Анна Лысенко
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