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12:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молния попала в удочку рыбака в США

Пострадали снасти и лодка.

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Два рыбака из Флориды в США чудом выжили во время грозы, когда молния попала в их удочку.

Сэм Будурис и Марлон Муньос ловили рыбу на реке Калусахатчи, недалеко от городка Форт-Майерс. Они увидели приближающийся шторм и начали собираться домой.

Ливень начался так стремительно, что мужчины даже не успели свернуть удочки. Одна из них все еще была закреплена в держателе. В нее и попала молния.

«Шум был ужасный. На секунду мы оба потеряли дар речи», — рассказал Будурис каналу WBBH-TV.

Рыбаки чудом остались целы. А вот лодка немного пострадала. Американцам пришлось немного повозиться с мотором, прежде чем она завелась. В конце концов они добрались до берега и оказались в безопасности.

«Вчера вечером получил ценный урок», — написал один из рыбаков в соцсетях.

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