В Англии сфотографировали «мистическое» природное явление

В начале июля в британском городе Падстоу, на северном побережье Корнуолла, местные жители сфотографировали редкое и очень интересное природное явление, известное под названием брокенский призрак.
Это название оптическая иллюзия получила не случайно, ведь очевидцы в этот момент могут наблюдать в горах или небе призрачный силуэт, чаще всего окруженный радужным сиянием или глорией.
Брокенский призрак можно наблюдать на поверхности облаков или тумана, если смотреть с высоты в направлении, противоположном Солнцу. Кстати, иногда призрак может и шевелиться из-за движения воздушных масс.