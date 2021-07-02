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15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Англии сфотографировали «мистическое» природное явление

В далеком прошлом оно считалось сверхъестественным.

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В начале июля в британском городе Падстоу, на северном побережье Корнуолла, местные жители сфотографировали редкое и очень интересное природное явление, известное под названием брокенский призрак.

Это название оптическая иллюзия получила не случайно, ведь очевидцы в этот момент могут наблюдать в горах или небе призрачный силуэт, чаще всего окруженный радужным сиянием или глорией.

Брокенский призрак можно наблюдать на поверхности облаков или тумана, если смотреть с высоты в направлении, противоположном Солнцу. Кстати, иногда призрак может и шевелиться из-за движения воздушных масс.

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