Житель Канады изжарил яйцо «на воздухе» (видео)
Жители страны страдают
Жители страны страдают
Артуро Мендес из Ванкувера в Канаде изжарил глазунью без огня.
Мужчина оставил сковороду на солнце на некоторое время, а когда она нагрелась, разбил в нее куриное яйцо. Глазунья была готова спустя несколько минут.
Мендес рассказал журналистам, что вырос в Мексике и не ожидал, что «мексиканская» жара доберется и до прохладного Ванкувера.
В конце июня в Канаду пришла необычайная жара. 29 июня метеостанция в городе Литтон зарегистрировала температуру 49,5 градуса по Цельсию.
Местные власти зафиксировали резкое увеличение смертности среди населения, спровоцированное аномальной жарой. Только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю было зафиксировано 486 внезапных смертей. Это на 195 процентов больше, нежели обычный показатель для этого времени года.
Анна Лысенко
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