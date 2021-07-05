На Кипре бушует мощный лесной пожар (фото)
Сообщается о четырех погибших и масштабной эвакуации.
Сообщается о четырех погибших и масштабной эвакуации.
Южную часть острова Кипр охватили лесные пожары. Огонь настолько сильный, что власти назвали его крупнейшим пожаром в истории острова и попросили международную помощь.
Огонь распространяется на юге в районе Лимасола. Власти эвакуировали несколько поселений, там уже сгорели десятки домов. Также сообщается о четверых погибших, которых идентифицировали как египетских рабочих, которые несколько дней считались пропавшими без вести после того, как их машина была найдена сгоревшей.
Местные пожарные частично справились с огнем, но ситуацию усугубили сильные порывистые ветры и сухая жаркая погода. На призывы о помощи уже откликнулись власти Греции, Израиля и Италии, которые предоставили свои вертолеты и пожарные бригады для борьбы с огнем.
В понедельник, 5 июля, кипрские власти сообщили, что масштабный лесной пожар удалось взять под контроль, но ситуация все еще остается довольно сложной, пишет France24.
Екатерина Гура