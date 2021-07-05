Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 5 июля в разные годы
Фоторепортажи
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Кипре бушует мощный лесной пожар (фото)

Сообщается о четырех погибших и масштабной эвакуации.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 58% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Южную часть острова Кипр охватили лесные пожары. Огонь настолько сильный, что власти назвали его крупнейшим пожаром в истории острова и попросили международную помощь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огонь распространяется на юге в районе Лимасола. Власти эвакуировали несколько поселений, там уже сгорели десятки домов. Также сообщается о четверых погибших, которых идентифицировали как египетских рабочих, которые несколько дней считались пропавшими без вести после того, как их машина была найдена сгоревшей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Местные пожарные частично справились с огнем, но ситуацию усугубили сильные порывистые ветры и сухая жаркая погода. На призывы о помощи уже откликнулись власти Греции, Израиля и Италии, которые предоставили свои вертолеты и пожарные бригады для борьбы с огнем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник, 5 июля, кипрские власти сообщили, что масштабный лесной пожар удалось взять под контроль, но ситуация все еще остается довольно сложной, пишет France24.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Врач объяснила, почему нет смысла мериться антителами Достоверно пока неизвестно, какое же количество антител достаточно для защиты от заражения коронавирусом.
Кино
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
38-летняя Ксения Бородина закрутила новый роман (фото) Ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа
Дом
7 потрясающих интерьеров с незаметными системами хранения
Как обои под покраску могут выглядеть в интерьере: 40 фото
5 классных микроквартир из Европы
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»