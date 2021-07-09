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17:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Сказочный» Млечный Путь запечатлели в Новой Зеландии

Волшебное зрелище.

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Фотограф Майкл Шейнблюм из Сан-Франциско поделился в соцсетях невероятным таймлапсом звездного неба.

В коротком ролике виден очень яркий Млечный Путь. Наша галактика настолько красочна и красива, что напоминает иллюстрацию к сказке.

Чтобы получить уникальные кадры, Шейнблюм отправился в Новую Зеландию. Он нашел место вдали от городских огней и расположился на ночевку, установив камеру на штатив. Он сделал десятки снимков звездного неба, которые затем смонтировал в видеоролик.

Ранее в Сети опубликовали лучшие снимки космоса по версии 13 конкурса астрономических фотографий.

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