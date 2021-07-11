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17:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молния попала в мячик для гольфа в полете (видео)

Невероятные кадры из Техаса.

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Пользователи Сети делятся видео, в котором молния попадает прямо в летящий по воздуху мячик для гольфа.

Инцидент произошел в американском городе Сан-Антонио в одном из гольф-клубов сети Topgolf, в котором отдыхали студенты. Они несколько часов играли в гольф, пока не началась гроза.

18-летний Томас Гомес решил ударить по мячу в последний раз перед тем, как отправиться домой, сообщает KSAT. Он попросил свою девушку Арлетт Ибарру записать удар на видео. Когда мячик взмыл над полем, в него попал разряд.

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В ролике слышен сильный грохот и испуганные крики очевидцев.

Как сообщили в Topgolf, во время инцидента никто не пострадал. Все посетители клуба безопасно покинули помещение.

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