Молния попала в мячик для гольфа в полете (видео)
Невероятные кадры из Техаса.
Невероятные кадры из Техаса.
Пользователи Сети делятся видео, в котором молния попадает прямо в летящий по воздуху мячик для гольфа.
Инцидент произошел в американском городе
18-летний Томас Гомес решил ударить по мячу в последний раз перед тем, как отправиться домой, сообщает KSAT. Он попросил свою девушку Арлетт Ибарру записать удар на видео. Когда мячик взмыл над полем, в него попал разряд.
В ролике слышен сильный грохот и испуганные крики очевидцев.
Как сообщили в Topgolf, во время инцидента никто не пострадал. Все посетители клуба безопасно покинули помещение.
Анна Лысенко
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