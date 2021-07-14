Якутию атаковали тучи гнуса (видео)
Кровососущие насекомые нападают на людей и животных.
Кровососущие насекомые нападают на людей и животных.
Северную часть Якутии атаковал гнус. Облака комаров, оводов, слепней и мошек создают непроходимую завесу в воздухе, облепляют людей и животных. Не помогают даже защитные костюмы.
Гнус наиболее распространен в тундре и лесах, особенно рядом с открытыми водоемами, поскольку личинки многих из этих насекомых развиваются в воде. Слюна гнуса оказывает раздражающее действие, вызывая зуд, жжение, воспаление кожи. Насекомые могут переносить возбудителей многих опасных болезней человека и животных.
Для Якутии нашествие насекомых — довольно привычное явление. Оно происходит каждый год и длится около 2−3 недель.
Анна Лысенко
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