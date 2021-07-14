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12:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Якутию атаковали тучи гнуса (видео)

Кровососущие насекомые нападают на людей и животных.

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Северную часть Якутии атаковал гнус. Облака комаров, оводов, слепней и мошек создают непроходимую завесу в воздухе, облепляют людей и животных. Не помогают даже защитные костюмы.

Из-за кровососов начали гибнуть олени, так как насекомые забивают животным дыхательные пути, сообщают местные СМИ.

Гнус наиболее распространен в тундре и лесах, особенно рядом с открытыми водоемами, поскольку личинки многих из этих насекомых развиваются в воде. Слюна гнуса оказывает раздражающее действие, вызывая зуд, жжение, воспаление кожи. Насекомые могут переносить возбудителей многих опасных болезней человека и животных.

Для Якутии нашествие насекомых — довольно привычное явление. Оно происходит каждый год и длится около 2−3 недель.

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