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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Признаки будущей засухи в США показали из космоса (фото)

Уже сейчас понятно, что конец лета и осень будут в Калифорнии более засушливыми, чем обычно.

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В 2021 году Калифорния будет страдать из-за нехватки естественных запасов воды, что подтвердили спутниковые снимки.

На фотографиях, сделанных из космоса, видно что снег в горах Сьерра-Невада растаял на три-четыре недели раньше, чем обычно, сообщает NASA Earth Observatory.

В Калифорнии три четверти годовых осадков выпадают зимой в виде снега. Обычно он лежит на горных вершинах до конца лета и служит естественным хранилищем воды для засушливого региона. Постепенно тая, он питает долины.
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Второй год подряд количество зимних снегопадов в Сьерра-Неваде было ниже среднего. К 1 апреля 2021 года в горах выпало всего 59% обычного количества осадков.

К тому же, из-за очень ранней весны с высокими температурами и еще более жаркого лета снег на горном хребте растаял досрочно. К 11 мая 2021 года снежный покров в северной части Сьерра-Невады составлял всего 7% от нормы, а южнее — еще меньше.

Уже сейчас понятно, что конец лета и осень в Калифорнии будут более засушливыми, чем обычно. Это означает серьезную угрозу сельскому хозяйству, флоре и фауне региона.

Местные власти уверяют, что за последние годы накопили в резервуарах достаточно воды, чтобы обеспечить население, но еще один засушливый сезон в 2022 году исчерпает эти запасы.

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