Признаки будущей засухи в США показали из космоса (фото)
Уже сейчас понятно, что конец лета и осень будут в Калифорнии более засушливыми, чем обычно.
Уже сейчас понятно, что конец лета и осень будут в Калифорнии более засушливыми, чем обычно.
В 2021 году Калифорния будет страдать
На фотографиях, сделанных из космоса, видно что снег в горах
Второй год подряд количество зимних снегопадов в
Уже сейчас понятно, что конец лета и осень в Калифорнии будут более засушливыми, чем обычно. Это означает серьезную угрозу сельскому хозяйству, флоре и фауне региона.
Местные власти уверяют, что за последние годы накопили в резервуарах достаточно воды, чтобы обеспечить население, но еще один засушливый сезон в 2022 году исчерпает эти запасы.
Анна Лысенко
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