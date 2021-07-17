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17:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Близлежащие галактики показали на детальных фото

На них можно увидеть очаги рождения новых звезд.

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Астрономы опубликовали новые снимки близлежащих галактик, которые напоминают красочный космический фейерверк.

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Изображения получены с помощью Очень большого телескопа (VLT) в Чили, сообщает Европейская южная обсерватория. Они показывают различные компоненты галактик в разных цветах, что позволяет астрономам определить положения молодых звёзд и разогреваемого ими газа.

Астрономы знают, что звезды рождаются в газовых облаках. Но какой именно фактор запускает процесс звездообразования и какую роль в этом играет галактика в целом, остаётся загадкой. Объединив данные VLT и антенной решетки ALMA, ученые пытаются понять, что именно заставляет газ конденсироваться в звёзды.

«Мы можем прямо наблюдать газ, из которого рождаются звёзды, мы видим и сами молодые звёзды, и мы прослеживаем их эволюцию на разных стадиях», — говорит Эрик Эмселлем, астроном ESO из Германии.

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