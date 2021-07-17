Близлежащие галактики показали на детальных фото
На них можно увидеть очаги рождения новых звезд.
На них можно увидеть очаги рождения новых звезд.
Астрономы опубликовали новые снимки близлежащих галактик, которые напоминают красочный космический фейерверк.
Изображения получены с помощью Очень большого телескопа (VLT) в Чили, сообщает Европейская южная обсерватория. Они показывают различные компоненты галактик в разных цветах, что позволяет астрономам определить положения молодых звёзд и разогреваемого ими газа.
Астрономы знают, что звезды рождаются в газовых облаках. Но какой именно фактор запускает процесс звездообразования и какую роль в этом играет галактика в целом, остаётся загадкой. Объединив данные VLT и антенной решетки ALMA, ученые пытаются понять, что именно заставляет газ конденсироваться в звёзды.
«Мы можем прямо наблюдать газ, из которого рождаются звёзды, мы видим и сами молодые звёзды, и мы прослеживаем их эволюцию на разных стадиях», — говорит Эрик Эмселлем, астроном ESO из Германии.
Анна Лысенко
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