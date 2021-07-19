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16:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лесные пожары в Карелии добрались до жилого района (видео)

Общая площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.

В России продолжается сезон лесных пожаров. Очередная сложная ситуация с огнем сложилась в Карелии. Уже несколько дней продолжаются пожары в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах. За выходные количество возгораний увеличилось с 22 до 26, а их общая площадь сейчас составляет около 4,5 тысяч гектаров.

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18 июля огонь вплотную подобрался к поселку Найстенъярви, откуда спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек. В соцсетях появились кадры, как огонь сжигает там хозяйственные постройки. К счастью, пожарным удалось локализовать очаг и до жилых домов огонь не добрался.

Однако из-за сильного задымления и нулевой видимости спасателям пришлось на несколько часов закрывать участок федеральной трассы «Кола».

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Сообщается, что к тушению лесных пожаров привлечены 300 человек и 64 единицы техники, в том числе и пожарные из других регионов. Кроме того, в социальных сетях идет активный набор пожарных — волонтеров.

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Екатерина Гура

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