Лесные пожары в Карелии добрались до жилого района (видео)
Общая площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.
Общая площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.
В России продолжается сезон лесных пожаров. Очередная сложная ситуация с огнем сложилась в Карелии. Уже несколько дней продолжаются пожары в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах. За выходные количество возгораний увеличилось с 22 до 26, а их общая площадь сейчас составляет около 4,5 тысяч гектаров.
18 июля огонь вплотную подобрался к поселку Найстенъярви, откуда спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек. В соцсетях появились кадры, как огонь сжигает там хозяйственные постройки. К счастью, пожарным удалось локализовать очаг и до жилых домов огонь не добрался.
Однако
Сообщается, что к тушению лесных пожаров привлечены 300 человек и 64 единицы техники, в том числе и пожарные из других регионов. Кроме того, в социальных сетях идет активный набор пожарных — волонтеров.
Екатерина Гура