Новая Зеландия ушла под воду из-за проливных дождей (видео)
Не только страны Европы страдают от обильных осадков.
Не только страны Европы страдают от обильных осадков.
Июль обернулся для жителей многих стран настоящей катастрофой, принеся с собой самые разные природные аномалии. Пока Канада и США изнывали от рекордной жары, страны Европы, Китай и Индия ушли под воду
От такой же участи теперь пострадала и Новая Зеландия. 17 июля на остров Южный обрушился мощный шторм с сильными дождями,
Власти объявили эвакуацию местных жителей, но около 20 отдаленных фермерских хозяйств оказались отрезанными от цивилизации после обрушения моста, и их судьба пока неизвестна.
Фотограф Килан Уокер с помощью беспилотника снял на видео масштабы разрушений
Екатерина Гура