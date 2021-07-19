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17:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новая Зеландия ушла под воду из-за проливных дождей (видео)

Не только страны Европы страдают от обильных осадков.

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Июль обернулся для жителей многих стран настоящей катастрофой, принеся с собой самые разные природные аномалии. Пока Канада и США изнывали от рекордной жары, страны Европы, Китай и Индия ушли под воду из-за небывалых осадков, вызвавших наводнения.

От такой же участи теперь пострадала и Новая Зеландия. 17 июля на остров Южный обрушился мощный шторм с сильными дождями, из-за которых из берегов вышла река Вайрау. В итоге прилегающие к ней территории, включая жилой район Мальборо, оказались затоплены.

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Власти объявили эвакуацию местных жителей, но около 20 отдаленных фермерских хозяйств оказались отрезанными от цивилизации после обрушения моста, и их судьба пока неизвестна.

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Фотограф Килан Уокер с помощью беспилотника снял на видео масштабы разрушений из-за сильных ливней.

Екатерина Гура

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