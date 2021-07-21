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15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лесной пожар в США начал менять погоду

В стране опасаются, что его не удастся погасить до ноября.

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Лесной пожар в американском штате Орегон настолько разросся, что его можно увидеть даже из космоса. Более того, он начал формировать погоду, сообщает Business Insider.

Пожар, прозванный «Бутлег» охватил уже более 1,5 тыс. квадратных километров. Он сжигает сухие леса, и власти опасаются, что полностью потушить его не удастся до ноября. На данный момент очаги локализованы только на 30%.

Огонь «Бутлега» создает конвективные восходящие потоки, которые по мере подъема в атмосферу конденсируются в кучевые и кучево-дождевые облака. Удары молний из таких облаков вызывают новые возгорания. Иногда из таких облаков формируются огненные торнадо.

Пирокумулятивные облака над пожаром формируются ежедневно, заявляют власти Орегона.

«Пожар настолько велик и генерирует столько энергии и жары, что меняет погоду», — сказал в понедельник The New York Times Маркус Кауфман, представитель департамента лесного хозяйства штата.

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